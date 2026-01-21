Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

24 haftaya çıkar mı izinler


21 Ocak 2026 14:18
24 haftaya çıkar mı izinler
en son ocakta kabul edilecekti mecliste .akıbeti ne olur acaba

Çok Yazılan Konular

GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeÜst öğrenim3+1 Kadroya geçiş sağlık raporuÜcretsiz izin hk. (lütfen yardım)İllerin promosyon anlaşmaları ve promosyon hakkında sorular (tek başlık)Radyoloji teknikerinin kontrast madde vermesi hakkındaMemura 8 yılda bir verilen ödül kademeÜcretsiz izin hakkındaAlt bölge tayini

Sözlük

güne bir söz bırak 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1 victor osimhen 1 özlemek 1 bir masum mor menekşe 1 göklerde kartal gibiydim 2 ayrı dünyaların insanıyız 1 dişçi korkusu 1

Son Haberler

Hastanede 'narkotik' şebekesi hakim karşısında: Sahte reçeteyle milyonluk vurgun!14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altındaLise öğrencisinin boynuna bıçak dayayan üniversite öğrencisi tutuklandıBilal Hancı'ya 'ev hapsi', Abdullah Gençal'a tutuklama talebi

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.