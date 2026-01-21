Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
4b den 399 a geçerken yıllık izin hk.


21 Ocak 2026 14:21
4b den 399 a geçerken yıllık izin hk.

Merhabalar 4bli 1 yılı dolmayan personel istifa edip 399 a geçiş yaptığında yıllık izin durumu nasıl oluyor? 1 yıl hizmet süresini doldurduğunda izin hakediyor mu yoksa ilk 6 ayı doldurması mı gerekiyor? Arkadaşım bana sordu net bir cevap bulamadım bilgili arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


masterengar
Aday Memur
21 Ocak 2026 14:36

4b'de çalıştığım 8 ay vardı. 399'a geçtiğimde askerliği de saydırarak 20 gün yıllık izin hakkım oldu. Bu yıl başında 20 gün daha geldi. Size soran kişi kuruma başladığında personele gidip hizmet birleştirme yaparsa iyi olur.


Pladae
Aday Memur
21 Ocak 2026 14:49

Sağolun hocam arkadaş bayan askerlik durumu yok ama aynı mantıkla 1 yılı doldurduğunda aynı şekilde işlemesi gerekiyor o zaman.

masterengar
Aday Memur
21 Ocak 2026 15:27

Rica ederim. Dediğiniz gibi 1 yılı doldurunca izin tanımlanır. Mutlaka atandığı kurumun personel başkanlığına gidip 4b'deki hizmetlerini saydırsın.

