Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
GYS ve ünvan değişikliği mülakat sonuçlarıÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeÜst öğrenim3+1 Kadroya geçiş sağlık raporuÜcretsiz izin hk. (lütfen yardım)İllerin promosyon anlaşmaları ve promosyon hakkında sorular (tek başlık)Radyoloji teknikerinin kontrast madde vermesi hakkındaMemura 8 yılda bir verilen ödül kademeÜcretsiz izin hakkındaAlt bölge tayini
Sözlük
Son Haberler
Hastanede 'narkotik' şebekesi hakim karşısında: Sahte reçeteyle milyonluk vurgun!14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altındaLise öğrencisinin boynuna bıçak dayayan üniversite öğrencisi tutuklandıBilal Hancı'ya 'ev hapsi', Abdullah Gençal'a tutuklama talebi
Editörün Seçimi
2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.