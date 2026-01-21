Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

20 Yaş Özel Sektör ve Polislik Mesleği


21 Ocak 2026 14:29
20 Yaş Özel Sektör ve Polislik Mesleği

İyi günler herkese,

20 yaşındayım ve şu anda aylık gelirimin ortalaması yaklaşık 100 bin TL seviyesinde. Bu tutar sabit bir maaş değil; ek gelirlerle birlikte oluşuyor.

Yurt dışına çıkma deneyimim oldu ve önümüzdeki yıllarda da her yıl bu imkâna sahip olacağımı düşünüyorum.

Ancak polislik mesleği benim için artık sadece maddi bir konu değil; tamamen bir gönül işi hâline geldi. Ne kadar kazanırsam kazanayım, ne yaparsam yapayım, aklım ve ilgim her zaman bu meslek üzerinde.

Çevremde çok sayıda polis var ve bu mesleğe girdiğimde karşılaşabileceğim zorlukları ve problemleri az çok biliyorum. Bugünkü bakış açımla her şeye razıyım; ancak 10 yıl sonra bir aile sahibi olduğumda bu şartların nasıl olacağını kestiremiyorum.


memuraday-y
Şube Müdürü
21 Ocak 2026 14:58

10 yıl sonrasını kestirmek zor.


Lucario
Aday Memur
21 Ocak 2026 16:03

20 Yaşında aylık 100k kazanıyorsan bu teşkilatta mutlu olma şansın 0


Ragıp Gelibolu
Şef
21 Ocak 2026 17:41
Gel kardesim, teskilat olarak sensiz eksik sayiliriz. Gel hep beraber mutlu mesut polislik yapalim

Ragıp Gelibolu
Şef
21 Ocak 2026 17:42
Trollük mesleginin gelecegi nasil olur acaba? 10 yilda neler degisebilir?
memuraday-y, 2 gün önce

10 yıl sonrasını kestirmek zor.


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
21 Ocak 2026 17:58

ayak yapiyor .

hangi sektorde aylik 2 000 euro maas var .

Lucario, 2 gün önce

20 Yaşında aylık 100k kazanıyorsan bu teşkilatta mutlu olma şansın 0


adanax343
Aday Memur
21 Ocak 2026 19:55
belliki taşrada bi gariban bu karı kız bulamıyor buraya zengin görüntüsü vereyim falan ayağına iş atıyor. haaa yanılmıyorsam eğer ve mevcut durumundan polisliği düşünüyorsa o daha acınası kflflf

F-02
Aday Memur
22 Ocak 2026 09:30

Ben maaşım 100 bin TL demedim. Aylık gelirim dedim. Bunun içerisinde maaş, danışmanlık ve freelance işlerim var.

EL CHAPO, 2 gün önce

ayak yapiyor .

hangi sektorde aylik 2 000 euro maas var .


F-02
Aday Memur
22 Ocak 2026 09:34

Aylık 100 bin TL geliri olan birinin ?zengin? sınıfına sokulması ne kadar doğru. Bugün bu tutarın üzerinde kazanan devlet memurları var.

Asıl mesele kazançtan ziyade, sevdiğin işi yapabilmek. Gün boyu masa başında oturarak bu geliri elde etmek ise hem sağlık hem de mental açıdan uzun vadede sürdürülebilir ve sağlıklı bir durum değil.

adanax343, 2 gün önce
belliki taşrada bi gariban bu karı kız bulamıyor buraya zengin görüntüsü vereyim falan ayağına iş atıyor. haaa yanılmıyorsam eğer ve mevcut durumundan polisliği düşünüyorsa o daha acınası kflflf

F-02
Aday Memur
22 Ocak 2026 09:37

Polis maaşı 80 bin tl, benim gelirim 100. Mesela 2-3 katı gibi bir fark olsa anlarım ama arada 20k oynuyor. Bu yüzden benim açımdan çok belirleyici bir fark oluşturmuyor.

Lucario, 2 gün önce

20 Yaşında aylık 100k kazanıyorsan bu teşkilatta mutlu olma şansın 0


adana0100
Aday Memur
22 Ocak 2026 09:53
boş yapma aslanım
F-02, Dün

Polis maaşı 80 bin tl, benim gelirim 100. Mesela 2-3 katı gibi bir fark olsa anlarım ama arada 20k oynuyor. Bu yüzden benim açımdan çok belirleyici bir fark oluşturmuyor.


F-02
Aday Memur
22 Ocak 2026 10:05

İnsan yaptığı işi kötülemez; aksine savunur ve tavsiye eder. Ben burda Polisliği savunuyorum siz ise Polisliği kötülemekle meşgulsünüz.

adana0100, Dün
boş yapma aslanım

F-02
Aday Memur
22 Ocak 2026 10:11

Ben burada Polis olmak istediğimi, Polislik mesleğini kafamdan atamadığımı yazıyorum sizin yazdıklarınıza bak.


mrplcninbabası
Aday Memur
22 Ocak 2026 11:31

yapprağam o zaman istifa et git polis burada millet seni uyarıyor. neyini savunuyon amk içerisine girmeden daha polislerin çektiği rezilliği bilmeden

hadi sgit başka yerde dalganı geç

F-02, Dün

İnsan yaptığı işi kötülemez; aksine savunur ve tavsiye eder. Ben burda Polisliği savunuyorum siz ise Polisliği kötülemekle meşgulsünüz.


F-02
Aday Memur
22 Ocak 2026 12:01

Çevremde çok polis var, bizzat neler yaşadıklarını dinliyorum. Polis olup olmamak bana kalmış ama insanca fikir belirtmek zor olmasa gerek.

mrplcninbabası, Dün

yapprağam o zaman istifa et git polis burada millet seni uyarıyor. neyini savunuyon amk içerisine girmeden daha polislerin çektiği rezilliği bilmeden

hadi sgit başka yerde dalganı geç


Sinancan42
Memur
22 Ocak 2026 12:37
Ben bir polis Olarak insanca fikrimi belirteyim Polis olmak bu donemde hem sagligin hemde ailen icin bir zülum gectim parasini butun omrun pismanlikla gecer bir kardesin olarak sana tavsiyem sakin polis olma

JWJW
Aday Memur
22 Ocak 2026 15:03

Bunun gibi insanlarla aynı ekip arabasında yada aynı ortamda minimum 12 saat geçireceksin şimdi kendin düşün ve karar ver

mrplcninbabası, Dün

yapprağam o zaman istifa et git polis burada millet seni uyarıyor. neyini savunuyon amk içerisine girmeden daha polislerin çektiği rezilliği bilmeden

hadi sgit başka yerde dalganı geç


mehmetyilmz
Şef
22 Ocak 2026 16:28

Bırakın gelsin gel hele gel


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
22 Ocak 2026 19:19

sagda solda freelncer im falan deme ..

asyada da freelancer yapiyorum diyen kadinlar var .

ama cok farkli freelancer .

F-02, Dün

Ben maaşım 100 bin TL demedim. Aylık gelirim dedim. Bunun içerisinde maaş, danışmanlık ve freelance işlerim var.


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
22 Ocak 2026 19:24

sen dolu mu yapiyosun zimboooooo

adana0100, Dün
boş yapma aslanım

adana0100
Aday Memur
22 Ocak 2026 19:54
evlat git başka forumda çöplen
EL CHAPO, 9 saat önce

sen dolu mu yapiyosun zimboooooo

Toplam 20 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 14 günlük maaş farkı ödemesiPolis-Jandarma maaşları eşitlendi hayırlı olsun!Mazeret ataması 2025Rütbeli personelin hizmet aracını özel işleri için kullanmasıMaaş eşitlenmesi20 Yaş Özel Sektör ve Polislik MesleğiBM için PBS'ye başvuru butonuİcralık polislerAdliyede çalışan polis arkadaş var mı

Sözlük

haldun dormen 1 victor osimhen 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 köpek 1

Son Haberler

CB Kararı ile görevden alınan bölge müdürü davayı kazandı3 İlin Emniyet Müdürü Değişti23 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!On ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.