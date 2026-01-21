Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

20 Yaş Özel Sektör ve Polislik


21 Ocak 2026 14:29
20 Yaş Özel Sektör ve Polislik

İyi günler herkese,

20 yaşındayım ve şu anda aylık gelirimin ortalaması yaklaşık 100 bin TL seviyesinde. Bu tutar sabit bir maaş değil; ek gelirlerle birlikte oluşuyor.

Yurt dışına çıkma deneyimim oldu ve önümüzdeki yıllarda da her yıl bu imkâna sahip olacağımı düşünüyorum.

Ancak bu meslek benim için artık sadece maddi bir konu değil; tamamen bir gönül işi hâline geldi. Ne kadar kazanırsam kazanayım, ne yaparsam yapayım, aklım ve ilgim her zaman bu meslek üzerinde.

Çevremde çok sayıda polis var ve bu mesleğe girdiğimde karşılaşabileceğim zorlukları ve problemleri az çok biliyorum. Bugünkü bakış açımla her şeye razıyım; ancak 10 yıl sonra bir aile sahibi olduğumda bu şartların nasıl olacağını kestiremiyorum.


memuraday-y
Şube Müdürü
21 Ocak 2026 14:58

10 yıl sonrasını kestirmek zor.


Lucario
Aday Memur
21 Ocak 2026 16:03

20 Yaşında aylık 100k kazanıyorsan bu teşkilatta mutlu olma şansın 0

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 14 günlük maaş farkı ödemesiYeni Polsan Yönetmeliği Ne Getiriyor?Plaka Sorgulama Hk.Maaş eşitlenmesiMazeret ataması 2025Maaş farkı ne zaman yatarPolisinYalnızlığı2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacak

Sözlük

su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1 güne bir söz bırak 1 victor osimhen 1 dişçi korkusu 1 göklerde kartal gibiydim 2 özlemek 1 ayrı dünyaların insanıyız 1 bir masum mor menekşe 1

Son Haberler

Hastanede 'narkotik' şebekesi hakim karşısında: Sahte reçeteyle milyonluk vurgun!14 il için 'sarı' kodlu uyarı: Sağanak, kar ve hortum riski var!Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Krediler ve kart ödemeleri mercek altındaLise öğrencisinin boynuna bıçak dayayan üniversite öğrencisi tutuklandıBilal Hancı'ya 'ev hapsi', Abdullah Gençal'a tutuklama talebi

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.