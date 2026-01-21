20 Yaş Özel Sektör ve Polislik

İyi günler herkese,

20 yaşındayım ve şu anda aylık gelirimin ortalaması yaklaşık 100 bin TL seviyesinde. Bu tutar sabit bir maaş değil; ek gelirlerle birlikte oluşuyor.

Yurt dışına çıkma deneyimim oldu ve önümüzdeki yıllarda da her yıl bu imkâna sahip olacağımı düşünüyorum.

Ancak bu meslek benim için artık sadece maddi bir konu değil; tamamen bir gönül işi hâline geldi. Ne kadar kazanırsam kazanayım, ne yaparsam yapayım, aklım ve ilgim her zaman bu meslek üzerinde.

Çevremde çok sayıda polis var ve bu mesleğe girdiğimde karşılaşabileceğim zorlukları ve problemleri az çok biliyorum. Bugünkü bakış açımla her şeye razıyım; ancak 10 yıl sonra bir aile sahibi olduğumda bu şartların nasıl olacağını kestiremiyorum.