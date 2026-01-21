Hindistan (Delhi) yemek kültürü bakımından bir Türk zorlanır mı ?

merhabalar,

medinede iken hint-pakistan kültürüne ait yemek sunan bir restauranta açıkçası biraz hamama girdim gibi olmuştu. Burayı tercih etmiştim çünkü burası temiz ve modern idi. Karşılama - yönlendirme vs Türk misafirperverliğine yakın idi.

Ancak yemek çok farklıydı büyük oranda. Misal kahvaltı için en iysi hangisi diye sordum (kahvaltı için resim yoktu menude çünkü) neyse görevli bana size en güzelini sunacağım efendim dedi. Önüme de bildiğiniz hint usulü yahni geldi.

ay ay neler hayal etmiştimdi. sanıyorum ki yumurta, tereyağı , beyaz peynir belki şanslıysam kaşar peyniri gerelecek felan hayalinde gör sen onu.

:) :)

şimdi gelelim konumuza hindistana gitme potansiyelim var yazın ve açıkçası kışın yapılacak soğuk banyo etkisine girmek istemem. Konu yiyecek olunca temizlik konusunda birlkere taviz olmamalı , e tabi bir de halal olmalı herşey buda benim diğer taviz vermediğim bir konu. Aslında bu diğerinden de daha önemli.

Soru şu yani : bir Türk Hindistanda ki lezzetler - yemekler ile uyumluluk gösterir mi acep?