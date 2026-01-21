Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Hapis Cezası Ve Memuriyet


21 Ocak 2026 17:53
Arkadaşlar

Arkadaşlar

7 ay hapis cezası sonucu

30.06.2025-11.02.2026 tarihleri arasında memuriyetim askıya alındı

Bakanlık disiplin kurulu tarafından infaz süresince memuriyet yapma yasağı verildi

11.subatta infazim bitiyor

Daha önce böyle bir durum yasayan arkadaş oldumu

Yardımcı olursanız sevinirim

