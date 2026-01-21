Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

adliyede çalışan polis arkadaş var mı


21 Ocak 2026 19:01
adliyede çalışan polis arkadaş var mı
adliyede çalışan polis arkadaş var mı

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2026 14 günlük maaş farkı ödemesiMazeret ataması 2025Yeni Polsan Yönetmeliği Ne Getiriyor?Plaka Sorgulama Hk.PolisinYalnızlığıMaaş eşitlenmesiMaaş farkı ne zaman yatar2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacak

Sözlük

bir masum mor menekşe 1 göklerde kartal gibiydim 1 victor osimhen 1 güne bir söz bırak 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1 haldun dormen 1 ayrı dünyaların insanıyız 1

Son Haberler

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili kızının eski nişanlısı gözaltına alındıKocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralıBakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret ettiGözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacakAnadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti kaza nedeniyle trafiğe kapandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.