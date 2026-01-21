Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Kısa süreli hapis cezası


21 Ocak 2026 19:34
Kısa süreli hapis cezası

7 ay memurluğa engel olmayan bir ceza aldım.

Bakanlık disiplin kurulu kararı ile

30.06.2025-11.02.2026 tarihleri arasında

Yani infaz süresince memuriyetim donduruldu

Yani askıya alındı

Böyle bir durum yasayan arkadaş varmı

Yardımcı olursanız sevinirim

