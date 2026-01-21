Kullanıcı Uyar
Editörler : Pangaea
Talep edilen yerde 360 gun yok herkes onayladi şimdi ne olacak?Maaş farkları ne zaman yatar?Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.Nöbetçi olmayan öğretmen boş derse girer mi?Mazerete bağlı yer değişikliğinde hala tercih ekranı açılmadıÜcretli öğretmen sorunsalı2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuRotasyon için öğretmenlere MEBBİS üzerinden anket yapılsın.GYS sınav merkezi
2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.