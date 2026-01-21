Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

maaş


21 Ocak 2026 20:26
maaş
6 Ocak ta uzman öğretmen sertifikamı aldım ama maaşa yetişmedi şubat maaşında iki aylık yatırılır mı

furkan ak
Aday Memur
21 Ocak 2026 20:44
bbv

furkan ak
Aday Memur
21 Ocak 2026 20:45
Normal şartlar altında alman lazım. Ama ilçede iş bilmeyenlerden dolayı sıkıntı yasatabiliyorlar.

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
21 Ocak 2026 20:54

15 Ocak maaşı ile almanız gerekiyor. Memurlarda maaş önce yatıyor. Askere giden arkadaşlar bilir, maaşın çalışılmayan günlerinin geri ödenmesi bu yüzden var.

Siz yine de işi sağlama alıp, uzmanlık maaş farkının yatmadığını bildirin. Gerekirse ekli dilekçe ile başvurunuz.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Talep edilen yerde 360 gun yok herkes onayladi şimdi ne olacak?Maaş farkları ne zaman yatar?Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Yönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.Nöbetçi olmayan öğretmen boş derse girer mi?Mazerete bağlı yer değişikliğinde hala tercih ekranı açılmadıÜcretli öğretmen sorunsalı2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuRotasyon için öğretmenlere MEBBİS üzerinden anket yapılsın.GYS sınav merkezi

Sözlük

bir masum mor menekşe 1 göklerde kartal gibiydim 1 victor osimhen 1 güne bir söz bırak 1 su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1 haldun dormen 1 ayrı dünyaların insanıyız 1

Son Haberler

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili kızının eski nişanlısı gözaltına alındıKocaeli'de belediye otobüsü şarampole devrildi: 39 yaralıBakan Memişoğlu, sağlıkta atama için 2026 KPSS'yi işaret ettiGözler TCMB'de: Yılın ilk faiz kararı yarın açıklanacakAnadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti kaza nedeniyle trafiğe kapandı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.