21 Ocak 2026 20:41
Merhaba sürekli işçi güvenlik görevlisi katalog suçundan para cezası hükmü verilir ise görevine devam edebilir mi.Bu durum ile karşılaşan veya bilgisi olan var mı bilgi almak istiyorum.

