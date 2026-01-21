2 yıllık teknik bölüm diploması hizmet sınıfını değiştirir mi?

Kullanıcı Uyar
Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Talep edilen yerde 360 gun yok herkes onayladi şimdi ne olacak?Maaş farkları ne zaman yatar?Mazerete bağlı yer değişikliğinde hala tercih ekranı açılmadıÜcretli öğretmenlere kadro verilmesi.Nöbetçi olmayan öğretmen boş derse girer mi?Ara tatil kalkmasınYönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.GYS sınav merkeziİl içi mazeret
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı: 3 yıla kadar hapsi isteniyorBoğaziçi, dünyanın ilk 250 üniversitesi arasındaTrump: Gazze'deki savaşı durduruyoruzMerkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladıİstifa Eden Öğretmen, Yurt Dışında Yaşarsa 25 Yıl Hizmetini Nasıl Tamamlar? Hangi Statüden Emekli Olur?
2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.