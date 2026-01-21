Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

görevede yükselme


21 Ocak 2026 23:47
görevede yükselme
2 yıllık teknik bi bölüm okuyunca hizmet sınıfı değişirmi ?

Çok Yazılan Konular

Okul rotasyonu yetmez il rotasyonu istiyoruz.Talep edilen yerde 360 gun yok herkes onayladi şimdi ne olacak?Maaş farkları ne zaman yatar?Mazerete bağlı yer değişikliğinde hala tercih ekranı açılmadıNöbetçi olmayan öğretmen boş derse girer mi?Ücretli öğretmen sorunsalıAra tatil kalkmasınYönetici görevlendirme yönetmeliğinin akıbeti.GYS sınav merkeziİl içi mazeret

Sözlük

haldun dormen 1 victor osimhen 1 bir masum mor menekşe 1

Son Haberler

CHP yalanlamıştı ama iddia doğru çıktı: Enver Aysever'in avukatından sert açıklamaSözleşmeli personele de yarım zamanlı çalışma hakkı geldiİDDK, 20 yıldır çalışan müdürün 'görev tanımını bilmiyordum' savunmasını kabul etmediSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik22 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.