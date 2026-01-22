Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

Keçiören bld


22 Ocak 2026 01:20
Keçiören bld
Keçiören bld güncel zabıta memur maaşları bilen varmı

Çok Yazılan Konular

Belediye maaşNaklen atama kontenjanlariSelçuk Üniversitesi Maaş Bankası Promosyon AnlaşmasıBahcelievler BelediyesiÜniversitelerde Bilgisayar Mühendisi olarak çalışan var mı?

Sözlük

bir masum mor menekşe 1 haldun dormen 1 victor osimhen 1

Son Haberler

CHP yalanlamıştı ama iddia doğru çıktı: Enver Aysever'in avukatından sert açıklamaSözleşmeli personele de yarım zamanlı çalışma hakkı geldiİDDK, 20 yıldır çalışan müdürün 'görev tanımını bilmiyordum' savunmasını kabul etmediSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik22 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.