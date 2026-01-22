Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Yüksek Lisans Yapan Memurlar Neden Hala Hak Ettiği Değeri Görmüyor?


22 Ocak 2026 10:24
Yüksek lisans yaparak kendini geliştiren memurların, özlük hakları ve maaşlarında bunun karşılığını hâlâ alamaması sizce de ciddi bir sorun değil mi? Kamu personelinden sürekli kendini geliştirmesi beklenirken, yüksek lisans gibi ciddi emek, zaman ve maddi yük gerektiren bir eğitimin neredeyse hiçbir somut karşılığının olmaması motivasyonu düşürüyor.

Bugün gelinen noktada yüksek lisans yapan memurlar; maaş, ek ödeme, görevde yükselme ve kariyer basamaklarında anlamlı bir avantaj elde edemiyor. Oysa bu eğitimlerin kamu hizmetinin niteliğini artırdığı açık. Peki bu durum adil mi?

Sizce;

Yüksek lisans yapan memurlara maaş farkı verilmeli mi?

Görevde yükselme ve kariyer basamaklarında avantaj sağlanmalı mı?

Mevcut uygulamalar yeterli mi, yoksa yasal bir düzenleme mi şart?

Yüksek lisans yapan ya da yapmayı düşünen arkadaşların görüşlerini özellikle merak ediyorum. Bu konunun daha fazla gündeme gelmesi için herkesin düşüncesini paylaşması gerektiğini düşünüyorum.

