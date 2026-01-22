Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Büro Personeli


22 Ocak 2026 10:25
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Büro Personeli
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Büro Personeli olarak KPSS ÖnLisans puanım ile atandım. Lisans mezuniyetimi işe başlarken il müdürlüğünde bildirdiğimde maaşta(kademe/derece) fark oluyor deniyor. Konu hakkında bilgisi olan var mıdır?

