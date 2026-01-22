Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
2026 Ocak ayında her şey uçtu zamlı maaşlar eridi bitti. faturalar katlandı.


22 Ocak 2026 10:29
Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz'in açıklanan TÜİK verilerine ilişkin "Allah belanızı versin, akaryakıt zamlarını nereye sakladınız?" sözleri, mahkemelik olmuştu. TÜİK Çilesiz'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı ancak davayı kaybetti. Mahkeme 45 bin liralık dava masrafını TÜİK'in ödemesine hükmetti. Bir devlet kurumu yanlış veri veremez. Veriyorsa bunun hesabını verir. Bütün imza atan sorumlular yargılanır...

