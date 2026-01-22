Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

EKPSS 2026 kuradan ortaöğretimden mezun memur olarak atanırsam ne kadar maaş alırım?


22 Ocak 2026 10:39
EKPSS 2026 kuradan ortaöğretimden mezun memur olarak atanırsam ne kadar maaş alırım?

detaylı bilgi istiyorum bide çalışma saatleri nasıl oluyor

