Müdür karne günü karneleri 14.00'da verdirdi


22 Ocak 2026 11:34
Müdür karne günü karneleri 14.00'da verdirdi

Merhaba hocalarım benim dersim 12.10?da bitiyordu o gün.Müdür dedi ki karneleri 14.00 da veriyoruz.Buna tamam dedik daha sonra karneleri 13.30 da verdik.Müdür dediki 15.00 da çıkacaksınız.Mecbur bekledik.İdare biraz sıkıntılı.Nöbetçi olmadığımız boş derslere de giriyoruz bu durumda kim haklıdır ne yapabiliriz


Beyazrus
Aday Memur
22 Ocak 2026 11:44
,

feridun74
Şef
22 Ocak 2026 12:08

memlekette herşey keşmekeş, standart yok... herkes biliyor ama çözüm yok. karneyi öğle öncesinde verenler de var. verilmemeli. mesai okulda açta bitiyorsa karne o son ders verilmeli ama ülkede işler böyle yürümüyor. hoş, karneye de gerek yok ya, o da ayrı... idare tabii ki sizi son saate kadar tutabilir. nitekim ek ders veya ders var, ödeniyor. o gün dersim yok demek de abes olur sınıf öğretmeni olan için. sınıf öğretmenisin ve sınıfın karnesini vereceksin, rehberlikten ücret alıyorsun. şikayet etsen de birşey olacağı yok, olmuyor da. ülkenin işleri böyle yürüyor. alışmalısın.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
22 Ocak 2026 12:11

Normali gün boyu ders işlenmesi ama erken verilmesi teamül olmuş. Üst bürokrasiden biri gelecekse heyecan yapmıştır. Karneyi ya siz ya da o saat dersi olan öğretmen verir. Dersiniz bitince de toplantı vs. yoksa gidersiniz. Belki sadece dersi olanlarlara söylemek isteyip ifade edememiş ya da anlaşılmamıştır. Derslere girme konusu başka başlıklarda tartışıldı. Oraya bakarsınız.


freef
Genel Müdür
22 Ocak 2026 12:29

Müdürlerin böyle tripleri olur arada bir. Geçmişte gördüm. Diğer dönem bakmışsın ki, sabah 9'da verdirmiş.

Hapishanede ağalar, senede bir hasta numarası yapıp gün boyu yatarlarmış. Benim otoritem hala var mı diye. Buraya bir kıyaslamak lazım derdi neymiş.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
22 Ocak 2026 12:48

Evet, bir de bu var.

freef, 2 saat önce

Müdürlerin böyle tripleri olur arada bir. Geçmişte gördüm. Diğer dönem bakmışsın ki, sabah 9'da verdirmiş.

Hapishanede ağalar, senede bir hasta numarası yapıp gün boyu yatarlarmış. Benim otoritem hala var mı diye. Buraya bir kıyaslamak lazım derdi neymiş.


fokyay
Şef
22 Ocak 2026 13:47

Öğretmende mesai diye bişey yok kardeşim dersim bittiği an beni okulda kimse tutamaz. Senin gibiler yüzünde millet birbirinin açığını arıyor. Öğretmenin gönlünü hoş tutmazsan eğitim diye bişey olmaz. Öğretmenin mesai saati diye birşey kesinlikle olmamalı. Ben okulda kendimi rahat hissetmelitim. İdare programımı diğer öğretmenlerin de durumunu gözeterek benim isteğimi dikkate alarak yapmalı. Baskıyla mıbingle sadece öğretmeni okulda tutabilirsin eğitimin kalitesini arttıramazsın. Ha idarenin iyi niyetini suistimal eden varsada icap ettiği şekilde uyarırsın.

feridun74, 2 saat önce

memlekette herşey keşmekeş, standart yok... herkes biliyor ama çözüm yok. karneyi öğle öncesinde verenler de var. verilmemeli. mesai okulda açta bitiyorsa karne o son ders verilmeli ama ülkede işler böyle yürümüyor. hoş, karneye de gerek yok ya, o da ayrı... idare tabii ki sizi son saate kadar tutabilir. nitekim ek ders veya ders var, ödeniyor. o gün dersim yok demek de abes olur sınıf öğretmeni olan için. sınıf öğretmenisin ve sınıfın karnesini vereceksin, rehberlikten ücret alıyorsun. şikayet etsen de birşey olacağı yok, olmuyor da. ülkenin işleri böyle yürüyor. alışmalısın.

