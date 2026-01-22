Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Hizmetçilik ile ilgili


22 Ocak 2026 12:10
Hizmetçilik ile ilgili

Selamun aleykum,en sin yazacağını en basta yaziyim bulunduğum ildeki muftuluge sorduğumda hemen gel başla deyip baski gordugumden buraya yazma mecburiyetindeyiz oldu.Konu şu Ben imam hatip olarak gorrvdeyim ozel durumumdan dolayısı hizmetlilige geçme dusuncem var .derece ksdemem 1 1..maaşım ne olur .dediğim gibi bulunduğum multilingual bırak maaşını ne oluru gel başla hizmetlilige dairede hizmetli kadrosu boş diyor hatta her gittiğimde daireye hatırlatma yapıyorlar ..Buradan sorayım dedim ..maaş ne olur .maaşı niye soruyorsun diyecek olursanız ev alacağım emin evimden ona gore taksit odemem gerekiyor.maaşımı bilirsem ona gore adım atarım.


ömer BEYY
Aday Memur
22 Ocak 2026 12:13

telefondan yazdım cumleler duzgun yazilmamis

Toplam 1 mesaj

