22 Ocak 2026 12:39
8 yıllık İKM'liyim. Daha önce psikiyatri muayenesi ve ilaç kullanımı geçmişim var. Silah ruhsatı almayı düşünüyorum. Geçmişteki bu tedavi geçmişi nedeniyle, psikiyatri doktorunun ya da sağlık kurulunun olumsuz karar verme ihtimali olur mu? Bu tecrübeye sahip olup ruhsat alabilen ya da alamayan var mı aranızda?


Süleyman Yalçın34
Memur
22 Ocak 2026 12:48
yok. son 6 aya bakıyorlar.

htalha34
22 Ocak 2026 12:58
2011-2012 arası ve 2020 de iki ay gittim. kullandığım ilaç da antidepresan idi.. Son gidişimi üzerinde 6 yıl geçmiş. İnternette araştırdığımda her iki türlü de yazı görüyorum.. kimi doktor onay vermez kimi doktor onay verir şeklinde.
