Üniversite hastanesi 3+1

7 Aralık 2023 tarihinde üniversite hastanesine 4/B sözleşmeli personel olarak atanmışsınız. 7 Aralık 2026 tarihinde 3 yılınızı doldurmuş olacaksınız. Üniversite hastanelerinde uygulanan 3+1 sistemi, 4/B sözleşmeli statü için geçerlidir.

3 yılınızı doldurup dilekçe vererek 4/A kadrosuna geçtiğiniz anda artık 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu memur statüsüne geçmiş olursunuz. Bu aşamadan sonra 4/B sözleşmeli personele uygulanan ?+1 yıl bekleme? şartı sizin için geçerli olmaz.

Bu nedenle 4/A kadrosuna geçtikten sonra, +1 yılı beklemeden üniversite hastanesinden istifa ederek Sağlık Bakanlığı kadrosuna (KPSS, kura veya açıktan atama yoluyla) atanmanız mümkündür. Kadrolu memurlar açısından, bu şekilde yapılan istifalarda 1 yıl süreyle kamuya dönememe gibi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Ancak dikkat edilmesi gereken husus, 4/A kadrosuna fiilen geçmeden istifa edilmemesidir. Eğer 4/B statüsündeyken istifa edilirse, 1 yıl süreyle yeniden kamuya atanamama durumu doğar. Ayrıca, yeni kurumdan atama hakkı kesinleşmeden istifa edilmesi de risklidir.

Kısaca; 3 yılınızı doldurup 4/A kadrosuna geçtikten sonra, +1 yılı beklemeden üniversite hastanesinden istifa ederek Sağlık Bakanlığı kadrosuna atanmanız hukuken mümkündür.