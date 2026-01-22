Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

4c den 4b ye ya da 4a ya geçişte ceza durumu var mı


22 Ocak 2026 13:20
4c den 4b ye ya da 4a ya geçişte ceza durumu var mı
lise mezunu teknisyen olarak bir kit kurumuna atandım haziran gibi önlisans bir bölüm bitiriyorum direkt istifa ile başka kuruma geçebilir miyim

Çok Yazılan Konular

PTT A.Ş'de yeniden yapılanmaDHMİ çalışanları burayaBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatTEİAŞ görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı 2025Taban Aylığa 1000 TL Zam KonusuMühendis için TEİAŞ mı yoksa 657 kurumları mı?4b den 399 a geçerken yıllık izin hk.TCDD promosyonKİT yönetişim reformuDSİ 2024 giyim yardımı

Sözlük

victor osimhen 1 haldun dormen 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1

Son Haberler

Sadettin Saran hakim karşısına çıktı: 3 yıla kadar hapsi isteniyorBoğaziçi, dünyanın ilk 250 üniversitesi arasındaTrump: Gazze'deki savaşı durduruyoruzMerkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladıİstifa Eden Öğretmen, Yurt Dışında Yaşarsa 25 Yıl Hizmetini Nasıl Tamamlar? Hangi Statüden Emekli Olur?

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.