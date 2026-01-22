Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Adli ceza kısa süreli hapis cezası


22 Ocak 2026 13:22
Adli ceza kısa süreli hapis cezası

Adli soruşturma sonucu 7 ay hapis cezası aldım.

30 Haziran 2025 tarihinde bakanlık disiplin kurulu tarafından

11.02.2026 tarihine kadar memuriyetim askıya alındı

11 Şubat'ta cezanın infazı bitiyor

Geri dönüş için nasıl bir yol izlemeliyim

Arkadaşlar acil olduğu için yardım ederseniz sevinirim teşekkürler

