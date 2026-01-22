Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Sağlık sebebiyle imamlıktan memurluğa


22 Ocak 2026 14:20
Sağlık sebebiyle imamlıktan memurluğa
Hocalarım s.a Ben halihazırda vazifedeyim. Kalp hastalığım var. vazifemi icra ve ifa ederken rahatsızlığım sebebiyle zorlanmaya başladım. cami temizliği, namaz kıldırmak vs zor geliyor. dilekçe versem beni müftülükte memurluğa alırlar mı? hizmetli kadrosu diyecekler için hizmetli kadrosunda asla yapamam zira çay getir götür, temizlik vs bunları kaldırabilecek bünyem yok. masa başı memurlukta hiçbir sıkıntı yaşamam. nasıl bir yol izlemem gerekiyor? yardımcı olursanız memnun olurum.

