Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Suriye görevi


22 Ocak 2026 14:40
Suriye görevi
Bu konu ile ilgili başlık açılmış ama yoruma kapalı sanırım net bilgisi olan varmı arkdaşlar ne kadar ücret veriliyor

Mustfa4444
Şube Müdürü
22 Ocak 2026 14:50
Senin Nickname deki rakam kadar ekstra.

smsn.55
22 Ocak 2026 15:00
sagol arkadaş
Mustfa4444, 3 saat önce
Senin Nickname deki rakam kadar ekstra.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 14 günlük maaş farkı ödemesiİcralık polislerMazeret ataması 2025Maaş eşitlenmesiPolisinYalnızlığıYeni Polsan Yönetmeliği Ne Getiriyor?Maaş farkı yatan iller20 Yaş Özel Sektör ve PolislikRütbeli personelin hizmet aracını özel işleri için kullanması

Sözlük

zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 haldun dormen 1 victor osimhen 1

Son Haberler

CHP, Vakıflar Kanunu'nda yapılan değişikliklerin iptali için AYM'ye başvurduGüllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter'den açıklama'Kuvözdeki bebeğe hemşire şiddeti' iddiasına Bakan Tunç'tan açıklamaSadettin Saran'ın yargılandığı davada ara karar: Dosya bilirkişiye gönderilecekBakan Fidan: Suriye'de terör ihraç eden değil, bütünleşen bir dönem başladı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.