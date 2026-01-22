Edebiyatcilarin derd -i gamı

6 saatlık dersi olan bir öğretmenle 1 saatlik dersi olan öğretmenin okuduğu sınav kağıdını karşılatırırsanız, onlar sınav değerlendirme konusunda 2-3 kat daha fazla iş yapıyor demektir. Dil derslerinin genel özelliği olarak konuşma ve dinleme için değerlendirme yapılıyor. Bir nevi performans görevlerinin bir kısmı sistemli hale getirilmiş. Diğer öğretmenler de performans notu giriyor. Normalde bunların çizelgesi de tutuluyor. Performanslardan biri sınıf içinde katılım vb. hususlar dikkat alınarak yapıldığı için dinleme konuşma farklı bir şekilde burada var. Diğer ise yazma şeklinde. Törenler meselesinde bazı branşlara fazla yük düştüğü doğrudur. Bununla beraber kalabalık okullarda 6 saat olan bir derste norm sayısı ile 2 saatlik dersteki norm sayısı aynı olmadığı için yine bazı branşlarla denk olunuyor. Baraj ders olması öğrencilerin mecburi olarak çalışmaya zorluyor. Bu da ayrı bir avantaj.

Bu meselede asıl sıkıntı hazırbulunuşluk olmadan öğrencilerden çok fazla şey istenmesi. Bazı istenenler üniversite seviyesinde. Müfredatın tüm sınıflarda buna uygun olmaması. Burada -eskiler bilir- planlar yapılırken çevre şartları ve öğrencilerin hazırbulunuşluluğuna dikkat edilir. Çerçeve plan uygulanmaz. Siz de buna göre uygulama yaparsanız plan yaparken yorulsanız da sonrası daha kolay geçer.