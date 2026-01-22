Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Sözleşmeli Mühendis Vs Kadrolu Mühendis


22 Ocak 2026 15:36
Sözleşmeli Mühendis Vs Kadrolu Mühendis

Merhaba arkadaşlar , bu sitenin maaş hesaplama bölümünde sözleşmeli mühendis ile memur mühendis arasında maaş farkı var ,

aramızda sözleşmeli mühendis varsa maaşını yazabilir mi

Gerçekten fark var mı , varsa neden var , teşekkürler

