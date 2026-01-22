vardiyalı çalışma

merhaba arkadaşlar aile ve sosyal hizmetler bakanlığında 4bli güvenlik görevlisiyim vardiyada 2 gün çalış 2 gün izin şeklinde çalışıyorum 2 gün çalıştığım gün rapor aldığım ve dinlenme günlerinde işe gitmediğim için eksik çalışman var deniliyor ama bir vardiya 12 saat nasıl eksik çalışmam olduğunu anlamıyorum ne yapabilirim

merhaba arkadaşlar aile ve sosyal hizmetler bakanlığında 4bli güvenlik görevlisiyim vardiyada 2 gün çalış 2 gün izin şeklinde çalışıyorum 2 gün çalıştığım gün rapor aldığım ve dinlenme günlerinde işe gitmediğim için eksik çalışman var deniliyor ama bir vardiya 12 saat nasıl eksik çalışmam olduğunu anlamıyorum ne yapabilirim