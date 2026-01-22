Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
22 Ocak 2026 16:37
sözleşmeli katiplerin kadrolu katiplerden daha yüksek maaş alması

çalıştığım yerde sözleşmeli arkadaşlar kadrolulardan daha yüksek maaş almaya başladı aralık ayında kadrolulardan düşük alırken şimdi daha yüksek alıyorlar maaş mutemetliğini aradım tam istediğim bilgiyi alamadım. konu hakkında bilgisi olan var mı daha sonrasında bir düzeltilme yapılacak mı kadrolu personeller hakkında


sözleşmeli lisans mezunudur kadrolu ise lise mezunudur.

sözleşmeli lise mezunu kadrolu önlisans mezunu

sözleşmeli lisans mezunudur kadrolu ise lise mezunudur.
