promosyon konusu

Ben gençlik Spor bakanlığında koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Ziraat bankası üzerinden promosyon aldım ve ordan istifa ettim sağlık bakanlığına atandım mutemetlik bana promosyon için bankayla gorusmen gerekiyor dedi eski yerden promosyon aldığın için. ikisi farklı sözleşme yeni promosyon alabilirmiyim?

