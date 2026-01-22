Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Şehit ve gazi yakınlarının İl dışı maazeret ataması.


22 Ocak 2026 16:49
Şehit ve gazi yakınlarının İl dışı maazeret ataması.

Şehit gazi çoçukları tayin istedikleri zaman şartlara bağlı kalmaksızın atama yapılır ibaresi var eğer ayın 30 unda atama yapılmazsa idare mahkemesine dava açmayı düşünüyorum bu şekilde veya aile bütünlüğü ile ilgili tecrübesi olan oldu mu ?


korkuyu_beklerken
Şef
22 Ocak 2026 23:26

hocam bu türden bir durumunuz varsa ilçe meb ile yüzyüze görüşün. Standart mazeret durumları haricinde bizzat hatırlatmadan gözlerinden kaçabiliyor.

