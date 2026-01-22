Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
22 Ocak 2026 17:36
Seminer videoları hk

Arkadaşlar tatilden istifade edip izleyeyim dedim kalan bölümler yaklaşık 25 saate yakın sürüyor ve sürekli tıklamanız gereken bir şey yapmışlar bu gerçekten çok can sıkıcı. Keşke bunlar kaldırılsa bir de ödev veriyor sistem.

