Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Seminer videolarını izlemek uzun ve sıkıcı.


22 Ocak 2026 17:36
Seminer videolarını izlemek uzun ve sıkıcı.

Arkadaşlar tatilden istifade edip izleyeyim dedim kalan bölümler yaklaşık 25 saate yakın sürüyor ve sürekli tıklamanız gereken bir şey yapmışlar bu gerçekten çok can sıkıcı. Keşke bunlar kaldırılsa bir de ödev veriyor sistem.


ingilizceci78
Memur
22 Ocak 2026 18:09

o isteğe bağlı niye izledin ki


dogus2486
Aday Memur
22 Ocak 2026 18:54

İsteğe bağlı değil ki normalde seminer döneminde izlenilecek videolar


bahçesaray
Şef
22 Ocak 2026 19:16
izle hocam, birşey olmaz
