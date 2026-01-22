Bir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]

Değerli meslektaşlarım selamlar;

Yıllardır adliyede çalışırken karşılaştığımız kronik sorunları çözmek adına yazılıma olan ilgimi mesleki ihtiyaçlarla birleştirerek, hem biz adliye personelinin hem de avukat meslektaşlarımızın işini kolaylaştıracak kapsamlı bir web platformu geliştirdim.

Amacım; onlarca farklı siteye girip hesaplama yapmaya çalışmak veya program indirmekle uğraşmak yerine, tek bir adresten tüm işlerinizi ücretsiz halledebileceğiniz bir araç seti sunmak.

Şu an sitede 28 farklı uygulama aktif durumda. İşte işinize en çok yarayacak olanlar:

Döküman ve Dosya Yönetimi

UDF Dönüştürücü: Telefondan veya bilgisayardan UDF dosyalarını PDF/Resim olarak görüntüleyin ya da tam tersi Word/PDF dosyalarını UDF'ye çevirin.

Yapay Zeka Belge Özetleme: 20 sayfalık dava dilekçesini veya bilirkişi raporunu saniyeler içinde özetleyip ana noktaları çıkarın.

OCR Sistemi: Resim formatındaki (taranmış) belgeleri düzenlenebilir metne çevirin.

Harç ve Masraf Hesaplamaları: Vekalet ücreti, Yargılama gideri, İstinaf/Temyiz harçları, Islah harcı vb.

Sistemi sürekli geliştiriyorum ve tamamen kullanıcı dostu olmasına özen gösteriyorum. Bir meslektaşınız olarak inceleyip, "şu hesaplama da olsa iyi olur" veya "şurada hata var" derseniz hemen müdahale edebilirim. Sitem burada uygulamalar alanından araçları kullanabilirsiniz iyi çalışmalar dilerim.

https://saffetcelik.com.tr