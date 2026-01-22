Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Bir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]


22 Ocak 2026 19:15
Bir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]

Değerli meslektaşlarım selamlar;

Yıllardır adliyede çalışırken karşılaştığımız kronik sorunları çözmek adına yazılıma olan ilgimi mesleki ihtiyaçlarla birleştirerek, hem biz adliye personelinin hem de avukat meslektaşlarımızın işini kolaylaştıracak kapsamlı bir web platformu geliştirdim.

Amacım; onlarca farklı siteye girip hesaplama yapmaya çalışmak veya program indirmekle uğraşmak yerine, tek bir adresten tüm işlerinizi ücretsiz halledebileceğiniz bir araç seti sunmak.

Şu an sitede 28 farklı uygulama aktif durumda. İşte işinize en çok yarayacak olanlar:

Döküman ve Dosya Yönetimi

UDF Dönüştürücü: Telefondan veya bilgisayardan UDF dosyalarını PDF/Resim olarak görüntüleyin ya da tam tersi Word/PDF dosyalarını UDF'ye çevirin.

Yapay Zeka Belge Özetleme: 20 sayfalık dava dilekçesini veya bilirkişi raporunu saniyeler içinde özetleyip ana noktaları çıkarın.

OCR Sistemi: Resim formatındaki (taranmış) belgeleri düzenlenebilir metne çevirin.

Harç ve Masraf Hesaplamaları: Vekalet ücreti, Yargılama gideri, İstinaf/Temyiz harçları, Islah harcı vb.

Sistemi sürekli geliştiriyorum ve tamamen kullanıcı dostu olmasına özen gösteriyorum. Bir meslektaşınız olarak inceleyip, "şu hesaplama da olsa iyi olur" veya "şurada hata var" derseniz hemen müdahale edebilirim. Sitem burada uygulamalar alanından araçları kullanabilirsiniz iyi çalışmalar dilerim.

https://saffetcelik.com.tr


vvatanseverr
Memur
22 Ocak 2026 19:35

güzel çalışma olmuş, emeğinize sağlık. adliye grubunda paylaşacağım.


Saffet Çelik
22 Ocak 2026 19:43

Teşekkür ederim hangi adliye grubu katılıp sorusu olanlara yardımcı olabilirim özel mesaj olarak atabilir misiniz?

vvatanseverr, 1 saat önce

güzel çalışma olmuş, emeğinize sağlık. adliye grubunda paylaşacağım.


yatıksekiz
Şef
22 Ocak 2026 19:46

Sayın meslektaşım, boş bir vaktimde girip uzun uzun her yerini kurcalamak için şimdilik kısıtlı vaktimde henüz siteye girip bakmadım. Öncelikle emeğine sağlık, böyle bir çalışma gerçekten takdir edilesi. Sorum;

Şu dilekçe formatını;

"Müvekkilimin idaresindeki araç ile davalının sigortalısı olan araç arasında x tarihinde yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir. Kaza mahaline gelen kolluk kuvvetlerince tutulan x tarih xsayılı Trafik Kazası Tespit tutanağında kazanın davalı Y'nin dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesiyle viraja hızlı girdiği akabinde virajı alamayarak, kendi şeridinde seyir halinde olan müvekkile çarptığını ve kaza sonrasında müvekkilin aracının ağır hasar almasıyla müvekkilin sıkıştığını ve ciddi derecede yaralanmıştır. Bu nedenle x TL manevi tazminatın davalıdan alınarak, müvekkilime verilmesini talep ederim"

Şu formata dönüştürebiliyor mu?

"Müvekkilinin idaresindeki araç ile davalının sigortalısı olan araç arasında x tarihinde yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, kaza mahaline gelen kolluk kuvvetlerince tutulan x tarih x sayılı Trafik Kazası Tespit tutanağında kazanın davalı Y'nin dikkatsizliği ve tedbirsizliği neticesiyle viraja hızlı girdiği akabinde virajı alamayarak, kendi şeridinde seyir halinde olan müvekkile çarptığını ve kaza sonrasında müvekkilin aracının ağır hasar almasıyla müvekkilinin sıkıştığını ve ciddi derecede yaralandığını, bu nedenle x TL manevi tazminatın davalıdan alınarak, müvekkiline verilmesini talep ettiği görüldü"

Chat gpt'te denemediğim prompt kalmadı, bir türlü uyduramıyor, hata yapıyor, düzeltmek zorunda kalıyorum, onu düzelteceğim derken zaten aynı hesaba geliyor. Bizim 20 sayfa dilekçe de olsa birebir aynısını istiyor sadece yüklemin "yaptığını, ettiğini" şeklinde bitmesini istiyor.


umutvar04
Aday Memur
22 Ocak 2026 19:54
saffet kardeşim emeğine sağlık güzel bir çalışma olmuş

Saffet Çelik
22 Ocak 2026 20:17

Özetleme sisteminde dava, cevap, cevaba cevap ve bilirkişi raporlarını tam olarak gerekçeli kararlara uygun şekilde özetleyebiliyor. Kesinlikle verdiğiniz örnekteki gibi özetleme yapıyor. Bu şekilde özet yapabilmesi için 1 yıla yakın üzerinde çalışma yaptım ve şuan tam istediğiniz gibi.

yatıksekiz, 59 dk. önce

Sayın meslektaşım, boş bir vaktimde girip uzun uzun her yerini kurcalamak için şimdilik kısıtlı vaktimde henüz siteye girip bakmadım. Öncelikle emeğine sağlık, böyle bir çalışma gerçekten takdir edilesi. Sorum;

Şu dilekçe formatını;

"Müvekkilimin idaresindeki araç ile davalının sigortalısı olan araç arasında x tarihinde yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana gelmiştir. Kaza mahaline gelen kolluk kuvvetlerince tutulan x tarih xsayılı Trafik Kazası Tespit tutanağında kazanın davalı Y'nin dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesiyle viraja hızlı girdiği akabinde virajı alamayarak, kendi şeridinde seyir halinde olan müvekkile çarptığını ve kaza sonrasında müvekkilin aracının ağır hasar almasıyla müvekkilin sıkıştığını ve ciddi derecede yaralanmıştır. Bu nedenle x TL manevi tazminatın davalıdan alınarak, müvekkilime verilmesini talep ederim"

Şu formata dönüştürebiliyor mu?

"Müvekkilinin idaresindeki araç ile davalının sigortalısı olan araç arasında x tarihinde yaralamalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldiğini, kaza mahaline gelen kolluk kuvvetlerince tutulan x tarih x sayılı Trafik Kazası Tespit tutanağında kazanın davalı Y'nin dikkatsizliği ve tedbirsizliği neticesiyle viraja hızlı girdiği akabinde virajı alamayarak, kendi şeridinde seyir halinde olan müvekkile çarptığını ve kaza sonrasında müvekkilin aracının ağır hasar almasıyla müvekkilinin sıkıştığını ve ciddi derecede yaralandığını, bu nedenle x TL manevi tazminatın davalıdan alınarak, müvekkiline verilmesini talep ettiği görüldü"

Chat gpt'te denemediğim prompt kalmadı, bir türlü uyduramıyor, hata yapıyor, düzeltmek zorunda kalıyorum, onu düzelteceğim derken zaten aynı hesaba geliyor. Bizim 20 sayfa dilekçe de olsa birebir aynısını istiyor sadece yüklemin "yaptığını, ettiğini" şeklinde bitmesini istiyor.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş FarkıAdalet Hizmet SınıfıVardiyada Çalışan Memurun Her Türlü Mobinge Maruz KalmasıBir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]Zorlu Tercih HakkındaMaaş Adaletsizliği Üzerine Memur MaaşCTE Görevde Yükselme Sıralama Ne Zaman Açıklanacak?İcra Katipleri Taşıma RuhsatıSilah Ruhsatı

Sözlük

victor osimhen 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 köpek 1 haldun dormen 1

Son Haberler

Altın yüklü zırhlı araç takla attı: 8 kilo altın kayıpİBB'ye ait kreşte taciz ve işkence iddiası: Bakanlık, Valilik ve İBB'den açıklamaÖmrünü tarlada geçirdi, 70 milyonluk servetini Jandarma'ya bağışladıYÖK'ten İranlı öğrencilere 'ödeme' kolaylığıDört ilde hamile ve engelli kamu personeli bir gün izinli sayılacak

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.