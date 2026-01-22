Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Tüp bebek tedavisi ile tayin ?


22 Ocak 2026 19:30
Tüp bebek tedavisi ile tayin ?
tüp bebek tedavisi görüp bulunduğu ilde merkez olmayıp tayin istenen çıkan red alan vs oldu mu

les.roc
Aday Memur
22 Ocak 2026 19:50
Özelden konuşabiliriz bu konuyu aynı sıkıntı bende de var .. Özelin kapalı

Avbbhr
Aday Memur
22 Ocak 2026 19:52
nereden açacağız
les.roc, 55 dk. önce
les.roc
Aday Memur
22 Ocak 2026 19:55
ayarlar - daha sonra en altta tercihler var ordan güncelle

Avbbhr
Aday Memur
22 Ocak 2026 19:56
bi bak olmuş olabilir tekrar gönderir misin
les.roc, 50 dk. önce
