Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Açık Lise Sınav Ücretleri Ne Zaman Ödenecek


22 Ocak 2026 22:38
Açık Lise Sınav Ücretleri Ne Zaman Ödenecek

20.21 Aralık günü yapılan açık lise sınav ücretleri ne zaman ödenecek

Çok Yazılan Konular

2026 Ocak Maaşlarımızı Yazalım14 Günlük FarkKamudaki Mühendislerin Maaş DüzenlemesiYıllık İznim Ne Zaman 30 Gün Olacak2027 Kamu ReformuSağlık Mazereti Tayini2026 Yılı SGK Banka Promosyonları2026 Temmuz Memur ZammıYüksek Lisans Yapan Memurlar Neden Hala Hak Ettiği Değeri Görmüyor?Hizmet Birleştirmesi Hakkında

Sözlük

haldun dormen 1 köpek 1 victor osimhen 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1

Son Haberler

Şanlıurfa'da toplantı ve yürüyüşlere 3 gün yasak getirildiBoğaziçi, 4 alanda Dünya Liginde en iyi 300 arasında!Libya uçağının düşmesine ilişkin ön rapor çıktıBakan Bolat: Enflasyon düştükçe faizler de düşüyorİstanbul'da o ürünlere Ramazan'da zam gelmeyecek

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.