MEB'den KGM'ye Geçiş (Sözleşmeli)

22 Ocak 2026 23:37
Merhaba, şu anda MEB?de sözleşmeli matematik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aynı anda Karayolları Genel Müdürlüğü?nün sözleşmeli inşaat mühendisliği kadrosuna başvuru yapabilir miyim?

Başvuru yapabiliyorsam süreç nasıl işler? Örneğin; atama sürecinden önce istifa/ sözleşme feshi gerekiyor mu?

Başvuru kabul edilirse mevcut sözleşmem otomatik mi sona erer yoksa sonradan feshetmem mi gerekir?

Ayrıca mevcut sözleşmem devam ederken ilanlara başvurma açısından herhangi bir bekleme süresi ya da engel var mıdır?

Teşekkürler.

