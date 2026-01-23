Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Sağlık Sebebiyle Mazeret Tayini


23 Ocak 2026 00:23
Sağlık Sebebiyle Mazeret Tayini

Selamun aleyküm. Ben diyanet akademisi mezunuyum sözleşmeli olarak atanacağım tercihlerimiz oldu ve bir ilin köyüne olacağı kesin. Aile bireyime kronik bi rahatsızlıktan dolayı bakmakla yükümlüyüm yani benden başka ilgilenecek kimse yok. İlçe müftülüğüne dilekçe verme konusunda

1. İlaç kullanım raporu mevcut bu yeterli midir farklı bir rapor çıkarmalı mıyım veya görev yapılan yere sunulması gereken ek başka belgeler var mıdır

2. En azından kendi şehrime olmasa bile hastaneye yakın olmak için atanılan yerdeki köyden o köyün bağlı olduğu ilçeye veya orada hastane yoksa yine aynı ilde hastanesi mevcut olan başka bir ilçeye ya da aynı ile atama yapılır mı

Teşekkür ederim.

