Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

SGK, 2026 Yılında GYS Açılacağı Söylentisi


23 Ocak 2026 01:56
SGK, 2026 Yılında GYS Açılacağı Söylentisi

2026 yılı gys açılacağı söyleniyor,çalışmaya nasıl başlamalı hangi kaynak veya online platform önerisi olan var mı?


tarantulaziz
Aday Memur
23 Ocak 2026 09:23

Yine mi başladı duyumlar, söylentiler :)


matem90
Şef
23 Ocak 2026 09:34

en son görevde yükselme sınavından sonra 4 yıl oldu geçti hala yapılacak oy oy


üçbuçukali
Müsteşar
23 Ocak 2026 10:05

yapılsa nolcak

kurumuna da yükselmesine de

şef olsan ne sgk da olmasan ne

şeflik yerine kurum içi uzmanlık gelmeli bu kuruma

diğer kurumdaki uzmanlar bizim memur ve şefleri maaş olarak eziyorlar

matem90, 5 saat önce

en son görevde yükselme sınavından sonra 4 yıl oldu geçti hala yapılacak oy oy

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

14 Günlük Fark2027 Kamu ReformuYıllık İznim Ne Zaman 30 Gün Olacak2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımSağlık Mazereti Tayini2026 Temmuz Memur Zammı2026 Yılı SGK Banka PromosyonlarıYüksek Lisans Yapan Memurlar Neden Hala Hak Ettiği Değeri Görmüyor?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiHizmet Birleştirmesi Hakkında

Sözlük

haldun dormen 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 köpek 1 sızmak 1

Son Haberler

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a donör bulunduSamsun'da 1,1 ton sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildiKent uzlaşısı davasında karar: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezasıİkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.