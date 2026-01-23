Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
(Ş) (Şahısa Bağlı Kadro) ile atananlar Bilgisayar İşletmeni olamazlar mı?


23 Ocak 2026 08:57
(Ş) (Şahısa Bağlı Kadro) ile atananlar Bilgisayar İşletmeni olamazlar mı?

Atamam (Ş) (Şahısa bağlı kadro, şehit yakınları yetiştirme yurdundan gelenler) olarak yapıldı ve ünvanım memur. Kurumumda 5 yılı doldurdum bilgisayar işletmeni unvanının verilmesi gerekiyor Ancak, bu konuda Personel Daire Başkanlığına başvurduğumda, (Ş )olarak atandığım ve lise mezunu olduğum için bilgisayar işletmenliği unvanının verilemeyeceği ifade edildi. Bu durum doğru mudur? Lise mezunları ve (Ş) ile atananlar, bilgisayar işletmeni unvanı alamazlar mı?

