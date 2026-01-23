KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Aynı yıl KPSS puanı ile atanma


23 Ocak 2026 11:23
Aynı yıl KPSS puanı ile atanma

Merhabalar. 2024 kpss ile Kurumun kendi alımına kadrolu olarak atandıktan sonra aynı yıl kpss puanımı kullanarak istifa etmeden başka kurum ve ünvana atanabilir miyim?

Ya da 2026 KPSS ile atanmak istesem istifa gerekir mi

Çok Yazılan Konular

Karayolları genel müdürlüğüAFAD makine mühendisliğiASDEP alımlarıEti maden 2025/2 atananlarUzman olamayan uzman yardımcısının durumu hakkındaEMM 84,49 puanAFAD mülakatAnkara şeker fabrikasında çalışan var mı?22.00-02.00 Arası uyku iyi mi KPSS hazırlık sürecinde?DSİ büro personeli 2025/2 atananlar

Sözlük

haldun dormen 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 köpek 1 sızmak 1 victor osimhen 1

Son Haberler

ÖSYM, yılın ilk sınavını yarın e-YDS ile yapacakTürkiye'de satılan her 10 otomobilden 6'sı SUV olduTürkiye'nin Suriye'ye ihracatı yüzde 69,6 arttıİklimlendirme sektöründen ihracat rekoruÜniversiteden Tartışmalı Kadro İlanı!

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.