İstatistik bölümü mezunu matematik öğretmeni olarak atanabilir mi?


23 Ocak 2026 13:03
İstatistik bölümü mezunu matematik öğretmeni olarak atanabilir mi?

istatistik bölümünün matematik öğretmenliğine atanma şansı var mı?


kimuni
Genel Müdür
23 Ocak 2026 15:07

hayır yok. matematik okumanız gerekmekte. ben böyle biliyorum.


kimuni
Genel Müdür
23 Ocak 2026 15:13

evet olmuyormuş. şuraya bakınız (daha fazla okuma gerekebilir ama bu dosyanın pdf 21. yani ama tarayıcıda 25. sayfadan anlaşılan bu)):

https://konyaalti.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/23110726_OGRETMENLiK_ALANLARI_ATAMA_VE_DERS_OKUTMA_ESASLAR.pdf

bir not: istatistik mezunu birinin girebileceği başka bir öğretmenlik alanı belki olabilir. Bu dosyaya ve varsa diğer dökümanlara bakınız.


gozdeeeeee
23 Ocak 2026 15:44

Peki matematik öğretmenliğine denk hale getirmek için ders alınsa, eksik olan dersler tamamlansa?

kimuni
Genel Müdür
23 Ocak 2026 15:49

dosyada böyle bir konuya değinilmiş bence, yani olmuyor. yani ama bunu ben bu şekilde anladım fakat hakim olamadığım bir ayrıntı olabilir (mesela üniversitelerde çift anadal gibi) dilerseniz cimer üzerinden yüksek öğretim kurulu na bir bilgi edinme talebi iletebilirsiniz.

kimuni
Genel Müdür
23 Ocak 2026 15:52

bir ayrıntı (bilgi) ben daha önce yöke yaptığım bir cimer başvurusunda kendimin matematik mezunu olduğumu ve istatistikçi kadrosuna atanıp atanamayacağımı sormuştum. Onlar da bana olumsuz dönütte bulunmuşlardı. Malesef güncel durumda bunlar tamamen farklı bir bölüm haline gelmiş durumda yada bu şekilde algılanıyor anladığım kadarı ile.


gozdeeeeee
23 Ocak 2026 16:01

Bende sordum, duyuruları takip edin,şeklinde bir mesaj aldım, merak ettim benim benim gibi insanlar ne yapıyorlar diye.

kimuni
Genel Müdür
23 Ocak 2026 16:07

böyle mi yazdılar gerçekten. Bu söylediğiniz doğruysa bana baştan savma gibi geldi açıkçası. Çünkü bende açık açık hatta üsttekinden daha fazla bilgi ihtiva edecek şekilde yazmışlardı. Covid dönemiydi hatta ve çoğu şey online olduğundan epey bir hızlı da gelmişti cevap. Bende ivedi cevap gerekli gibi bişey yazdığımı hatırlıyorum ama ....

siz dilerseniz özelden bana yazabilrsiniz. Yada burdan devam edelim. yabancı dil beceriniz ne durumda ?

yurtdışında çalışmayı düşünür müsünüz ?

bu tip konularda biraz bilgim var ama ne kadar işe yarar emin değilim çünkü ... kişinin tercihleri de çok etkili. Ve bu tip bir kararı almak kolayda olmuyor.

