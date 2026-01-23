Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
İzmir şehir hastanesi eş durumu dilekçemi bekletiyor


23 Ocak 2026 13:40
İzmir şehir hastanesi eş durumu dilekçemi bekletiyor

21 Ocak çarşamba günü özel sektör eş durumu tayini için evrakları hazırladım personel işleri evrağı başhekimlik onayladıktan sonra beni arayacaklarını ve evrak kayıttan geçireceğimi söylediler.

Bugün tekrar başhekimliğe gittim dilekçemin üzerine personel ihyaçı vardır uygun değildir yazılmış. Kendim evragı alıp evrak kayıttan geçirdim pazartesi günü il sağlıkta olur dediler.Bu yapılan mevzuata uygun mudur?

