Yüksek lisans yapan okul yöneticilerinin ek ders ücretleri artırımı


23 Ocak 2026 13:42
Yüksek lisans yapan okul yöneticilerinin ek ders ücretleri artırımı

''Ocak ayından itibaren yapılan toplu sözleşme görüşmelerindeki anlaşmalar neticesinde rehber öğretmenleri ve okul yöneticilerine yüksek lisanslarını tamamlamış olmaları halinde artırımlı ek ders ödemesi yapılmaya başlanacak.''

haberi net doğru bilgi midir?

