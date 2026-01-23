Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

sözleşme li destek personeli mi 4 d işçi mi daha iyi


23 Ocak 2026 13:59
sözleşme li destek personeli mi 4 d işçi mi daha iyi
şuan üniversitede sözleşmeli destek personeli olarak çalışıyorum. MSB de işçi olmak mı iyi yoksa üniversitede memur olmak mı. kararsız kaldım şu anlık işçiler maaş olarak iyi durumda ileride pişman olur muyum bilmiyorum

Çok Yazılan Konular

Sözleşmeni fesh ettiririm dediDSİ hakkındaMerkezi Atama Gitmezsem Ne Olur?(ACİL)Sözleşmeli Mühendis Vs Kadrolu MühendisEvlilik durumunda tayin hakkıSözleşmeli Destek Personelleri ve SorunlarıSgkDestek Personeli (Basit Bakım) kadroya geçince hangi kadroyu alacak?Belediye mühendis maaşı hkAnkara Merkez SGK ya atananlar

Sözlük

zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 sızmak 1 haldun dormen 1 köpek 1

Son Haberler

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a donör bulunduSamsun'da 1,1 ton sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildiKent uzlaşısı davasında karar: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezasıİkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.