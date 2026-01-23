sözleşme li destek personeli mi 4 d işçi mi daha iyi

şuan üniversitede sözleşmeli destek personeli olarak çalışıyorum. MSB de işçi olmak mı iyi yoksa üniversitede memur olmak mı. kararsız kaldım şu anlık işçiler maaş olarak iyi durumda ileride pişman olur muyum bilmiyorum

