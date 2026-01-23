Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

2019 yılındaki yağmacı dergi tanımlaması hala geçerli mi?


23 Ocak 2026 14:27
2019 yılındaki yağmacı dergi tanımlaması hala geçerli mi?

İyi günler arkadaşlar. 2019 yılındaki yağmacı dergi tanımlaması geçerli mi hala? 2023 Mart kriterlerinden itibaren sıkça sorulan sorulardan kaldırılmış. Yani o zamandan beri sıkça sorulan sorularda sadece 2021 yılındaki yağmacı dergi tanımlaması var. Bir de 2025 yılında Danıştay İDDK, 2019 yılındaki yağmacı dergi tanımlamasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiş. Danıştay İDDK kararları kesindir ve itiraz yolu yoktur diye biliyorum. Bu durumda o zaman sadece 2021 yağmacı dergi tanımı geçerlidir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. DönemLisansüstü teziyle ilgili yayın sorunu

Sözlük

köpek 1 zeka yapayın etkileyeceği konular meslekler 1 haldun dormen 1 sızmak 1

Son Haberler

Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'a donör bulunduSamsun'da 1,1 ton sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildiKent uzlaşısı davasında karar: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezasıİkinci el otomobillerde fiyatlar ne kadar oldu?Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Editörün Seçimi

2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL Kesinleşen Memur ZammıUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.