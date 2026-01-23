Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

Göreve iade


23 Ocak 2026 15:11
Göreve iade

Arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim

Göreve iade için dilekçe vereceğim

Maaş hesabinda dilekçenin verildiği tarihmi yoksa

Dilekçeye cevap verilen tarihmi esas alınıyor

Yardımcı olurmusunuz

