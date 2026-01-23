Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Memuriyetin askıya alınması


23 Ocak 2026 15:23
Memuriyetin askıya alınması

1 yıldan az memuriyete engel olmayan hapis cezalarında infaz süresince memurluk yapma yasağı var

İnfaz bitiminde memuriyete geri dönmek için nasıl bir yol izlemeliyim

