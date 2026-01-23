Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

MEMUR GEÇİNEMİYOR: BU BİR ŞİKAYET DEĞİL, GERÇEKTİR


23 Ocak 2026 15:45
1.Yalan enflasyonla zam olmaz. Pazarda, markette, kirada hissedilen enflasyon neyse zam da o olacak. Kâğıt üstü rakamlarla memurun sofrası dolmuyor.

2.Enflasyon farkı zam değildir. Bu sadece kaybın telafisidir. Memur her yıl sıfıra bağlanamaz. Refah payı kalıcı ve zorunlu hâle gelmelidir.

3.Vergi dilimi soygununa son verilsin. Ocakta verilen zam, martta vergiyle geri alınıyorsa bu zam değil, aldatmacadır. Vergi dilimleri derhâl sabitlenmelidir.

4.Kira gerçeği inkâr edilemez. Büyükşehirde yaşayan memur barınma krizinin içindedir. Maaşlar coğrafyaya göre düzenlenmeden adalet olmaz.

5.Seyyanen zam maaşa gömülmelidir. Geçici, keyfî, tek seferlik artışlar sadaka mantığıdır. Kalıcı, emekliliğe yansıyan zam istiyoruz.

6.Toplu sözleşme tiyatrosu bitsin. Masada memurun değil, iktidarın kalemi oynuyorsa buna toplu sözleşme denmez. Yetki alan sorumluluk da almalıdır.

7.Yan ödemelerle göz boyanmasın. Ek ödeme, tazminat, teşvik adı altında parçalanmış maaş istemiyoruz. Tek kalem, güçlü maaş istiyoruz.

8.Memur yoksulluğa alıştırılamaz. İkinci iş yapan, kredi kartıyla ay sonunu getiren memur başarı hikâyesi değil, sistemin utancıdır.

9.Tasarruf bahanesi memurun sırtından inmeli. Tasarruf hep emekçiden yapılmaz. Kamu israfı durmadan memurdan fedakârlık beklenemez.

10.Sadaka değil, hak istiyoruz. Alkışlanacak zam değil, yaşanabilir ücret istiyoruz. Memur lütuf değil, emeğinin karşılığını talep ediyor.


Ctk3723
23 Ocak 2026 16:36
umarım gelir uzmanları daha da zor günler geçirirler. başka yerde ağla

feridunemeksiz
Şef
23 Ocak 2026 16:51
gelir uzmanı 130 bin alıyor mu?
